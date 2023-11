Le Cas Fait Débat : La graine indocile Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour Catégories d’Évènement: Arnac-Pompadour

Corrèze Le Cas Fait Débat : La graine indocile Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour, 24 novembre 2023, Arnac-Pompadour. Arnac-Pompadour,Corrèze Thème : La graine indocile : alternatives pour une autonomie durable.

Intervenant : Damien DEKARTZ, jardinier permaculteur.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Place du Vieux Lavoir Salle polyvalente

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Theme: The indocile seed: alternatives for sustainable autonomy.

Speaker: Damien DEKARTZ, permacultural gardener Tema: La semilla indócil: alternativas para una autonomía sostenible.

Ponente: Damien DEKARTZ, jardinero permacultural Thema: Der unbeugsame Samen: Alternativen für eine nachhaltige Selbstversorgung.

Referent: Damien DEKARTZ, Permakulturgärtner

Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnac-pompadour/