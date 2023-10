Apéritif dansant à Pompadour Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour, 3 novembre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Avec ses 35 ans d’expérience dans les musiques à danser, le Trio de Nathalie Legay jouera pour vous de 19h30 à minuit sur les rythmes variés qui font le charme du bal ! De la valse au chachacha, du Paso au rock’n roll, du madison à la cumbia…, il y’en aura pour tous les goûts!

Une fontaine à cocktail coulera toute la soirée ! L’apéritif sera à volonté et vous vous servirez quand vous le souhaiterez.

Une assiette repas copieuse vous sera proposée au prix de 6 € en cas de petite faim !

Buvette et pâtisseries sur place..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Place du Vieux Lavoir Salle polyvalente

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With 35 years’ experience in dance music, Nathalie Legay’s Trio will be on hand from 7.30 pm to midnight to play the varied rhythms that make a ball so charming! From waltz to chachacha, paso to rock’n roll, madison to cumbia… there’s something for everyone!

A cocktail fountain will be running all evening! Aperitifs will be served whenever you like.

If you’re feeling a bit peckish, we’ll serve you a hearty meal for 6?

Refreshments and pastries on site.

Con 35 años de experiencia en la música de baile, el Trío de Nathalie Legay estará presente desde las 19:30 hasta medianoche para tocar los variados ritmos que hacen que un baile sea tan encantador Del vals al chachachá, del paso al rock’n roll, de la madison a la cumbia… ¡hay para todos los gustos!

Durante toda la velada habrá una fuente de cócteles El aperitivo será libre y podrás servirte cuando quieras.

Y si le entra el gusanillo, podrá disfrutar de una copiosa comida por 6 euros

Refrescos y bollería in situ.

Mit seiner 35-jährigen Erfahrung in der Tanzmusik wird das Trio von Nathalie Legay von 19.30 Uhr bis Mitternacht für Sie zu den verschiedensten Rhythmen spielen, die den Charme des Balls ausmachen! Von Walzer bis Chachacha, von Paso bis Rock’n Roll, von Madison bis Cumbia…, es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Ein Cocktailbrunnen wird den ganzen Abend lang laufen! Der Aperitif ist unbegrenzt und Sie können sich selbst bedienen, wann immer Sie möchten.

Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es einen reichhaltigen Teller zum Preis von 6 ?

Getränke und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze