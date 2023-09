Super loto à Pompadour Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour, 14 octobre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Loto organisé par le comité des fêtes de Pompadour.

15 parties, une partie enfant (gratuite) , une partie spéciale (un carton offert)

Nombreux lots à gagner : réfrigérateur, tireuse à bière, aspirateur-balai, centrale vapeur…

Bourriche (20 lots) et un caddie plein.

Buvette, crêpes et sandwiches sur place.

Tarifs : 2 € le carton, 10 € les 6, 12 € les 8, 14 € les 10, 16 € les 12.

2023-10-14

Place du Vieux Lavoir Salle polyvalente

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Pompadour festival committee.

15 games, a children’s game (free), a special game (one box free)

Numerous prizes to be won: fridge, beer taps, vacuum cleaner, steam generator…

Bourriche (20 prizes) and a full cart.

Refreshment bar, crêpes and sandwiches on site.

Prices: 2 ? a box, 10 ? 6, 12 ? 8, 14 ? 10, 16 ? 12

Lotería organizada por el Comité de Fiestas de Pompadour.

15 juegos, un juego infantil (gratuito), un juego especial (una caja gratuita)

Muchos premios para ganar: nevera, grifos de cerveza, aspiradora, generador de vapor, etc.

Bourriche (20 premios) y un carrito lleno.

Bar de refrescos, crepes y bocadillos in situ.

Precios: 2? la caja, 10? 6, 12? 8, 14? 10, 16? 12

Lotto, organisiert vom Festkomitee von Pompadour.

15 Spiele, ein Kinderspiel (kostenlos) , ein Sonderspiel (ein Karton geschenkt)

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Kühlschrank, Bierzapfanlage, Besenstaubsauger, Dampfbügelstation…

Geldbörse (20 Preise) und ein voller Einkaufswagen.

Getränke, Crêpes und Sandwiches vor Ort.

Preise: 2 ? pro Karton, 10 ? pro 6, 12 ? pro 8, 14 ? pro 10, 16 ? pro 12

