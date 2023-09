MARCHÉ DE NOEL Place du Vieux Gérardmé Gérardmer, 24 novembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Marché de Noël sur le thème du cirque. Au programme: spectacle de cirque, magie, mimes, photos avec le Père Noël les 9, 16 et 24 décembre, ateliers cookies enfants les mercredis des vacances et initiation cirque pour enfants le 26 novembre. Une animation chaque jour: orgue, ventriloque, mascottes, échassiers, fakir, cracheur de feu… Des apéros gourmands tous les vendredis dès le 1er décembre, défilé de St Nicolas le 2 décembre et feux d’artifice.

Programme détaillé à venir.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-12-03 . .

Place du Vieux Gérardmé

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Circus-themed Christmas market. On the program: circus show, magic, mime, photos with Santa Claus on December 9, 16 and 24, children’s cookie workshops on vacation Wednesdays and circus initiation for children on November 26. Entertainment every day: organ, ventriloquist, mascots, stilt-walkers, fakir, fire-eater… Gourmet aperitifs every Friday from December 1, St Nicholas parade on December 2 and fireworks.

Detailed program to follow.

Mercadillo navideño de temática circense. En el programa: espectáculo de circo, magia, mimo, fotos con Papá Noel los días 9, 16 y 24 de diciembre, talleres infantiles de galletas los miércoles durante las vacaciones e iniciación al circo para niños el 26 de noviembre. Animaciones todos los días: órgano, ventrílocuo, mascotas, zancudos, faquir, tragafuegos… Aperitivos gastronómicos todos los viernes a partir del 1 de diciembre, desfile de San Nicolás el 2 de diciembre y fuegos artificiales.

Programa detallado en breve.

Weihnachtsmarkt mit dem Thema Zirkus. Auf dem Programm stehen Zirkusvorstellungen, Zauberei, Pantomime, Fotos mit dem Weihnachtsmann am 9., 16. und 24. Dezember, Kinder-Keks-Workshops an den Ferien-Mittwochs und eine Zirkuseinführung für Kinder am 26. November. Täglich ein Unterhaltungsprogramm: Orgel, Bauchredner, Maskottchen, Stelzenläufer, Fakir, Feuerschlucker… Ab dem 1. Dezember jeden Freitag Gourmet-Aperitifs, Nikolausumzug am 2. Dezember und Feuerwerk.

Detailliertes Programm folgt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES