Lormont Ateliers percussions | Cie Entre-Nous Place du Vercors, 33310 Lormont Lormont, 21 juillet 2023, Lormont. Ateliers percussions | Cie Entre-Nous Vendredi 21 juillet, 17h00, 18h00 Place du Vercors, 33310 Lormont Limité à 12 participant·es Ateliers d’initiation aux percussions, à destination des adolescent·es et adultes (à partir de 10 ans). Place du Vercors, 33310 Lormont Bois Fleuri, 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

