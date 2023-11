Bourse aux livres Place du Val de l’Eyre Le Barp, 25 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

La fameuse bourse aux livres de la FCPE revient le dernier week-end de novembre !

C’est l’occasion de revendre vos livres d’occasion, et de renouveler votre bibliothèque à moindre coût.

Les paiements en CB sont acceptés !

Les listes de dépôts seront disponibles sous peu dans les cahiers des enfants scolarisés au Barp et sur le nouveau site internet de la FCPE : https://fcpelebarp.assodesparents.fr/.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 13:00:00. .

Place du Val de l’Eyre

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The FCPE’s famous book sale returns on the last weekend of November!

It’s an opportunity to sell your second-hand books, and renew your library at a lower cost.

Credit card payments accepted!

Deposit lists will shortly be available in the notebooks of Le Barp schoolchildren and on the new FCPE website: https://fcpelebarp.assodesparents.fr/

La famosa feria del libro de la FCPE vuelve el último fin de semana de noviembre

Es una gran oportunidad para vender tus libros de segunda mano y actualizar tu biblioteca a menor coste.

Se aceptan pagos con tarjeta de crédito

Las listas de depósito estarán disponibles en breve en los cuadernos de los niños escolarizados en Le Barp y en el nuevo sitio web de la FCPE: https://fcpelebarp.assodesparents.fr/

Die berühmte Bücherbörse der FCPE findet wieder am letzten Wochenende im November statt!

Dies ist die Gelegenheit, Ihre gebrauchten Bücher wieder zu verkaufen und Ihre Bibliothek zu einem günstigen Preis zu erneuern.

Zahlungen mit der Kreditkarte werden akzeptiert!

Die Einzahlungslisten werden in Kürze in den Heften der Kinder, die in Le Barp zur Schule gehen, und auf der neuen Website der FCPE verfügbar sein: https://fcpelebarp.assodesparents.fr/

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de l’Eyre