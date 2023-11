Conférence – AVC Tous concernés Place du Val de l’Eyre Le Barp, 21 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Le Conseil des Sages et le CCAS du Barp initient en partenariat avec l’association AVC tous concernéS une action de sensibilisation sur l’AVC.

Elle aura lieu le mardi 21 novembre, à 15h30, à la Salle du Val de l’Eyre

Au programme :

– Conférence – Échanges avec Philippe MEYNARD (Président de AVC tous concernéS)

– Contrôle de la tension artérielle

– Dépistage de l’arythmie cardiaque.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Place du Val de l’Eyre

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Conseil des Sages and the CCAS du Barp, in partnership with the association AVC tous concernésS, are organizing an awareness-raising event on stroke.

It will take place on Tuesday November 21, at 3.30pm, at the Salle du Val de l’Eyre

Program:

– Conference ? Discussions with Philippe MEYNARD (President of AVC tous concernéS)

– Blood pressure check-up

– Screening for cardiac arrhythmia

El Conseil des Sages y la CCAS du Barp, en colaboración con la asociación AVC tous concernésS, organizan un acto de sensibilización sobre el ictus.

El acto tendrá lugar el martes 21 de noviembre a las 15.30 horas en la Salle du Val de l’Eyre

Programa:

– Conferencia ? Debate con Philippe MEYNARD (Presidente de AVC tous concernéS)

– Control de la tensión arterial

– Detección de arritmias cardíacas

Der Rat der Weisen und das CCAS von Le Barp organisieren in Zusammenarbeit mit dem Verein AVC tous concernéS eine Sensibilisierungsaktion zum Thema Schlaganfall.

Sie findet am Dienstag, den 21. November, um 15.30 Uhr in der Salle du Val de l’Eyre statt

Auf dem Programm stehen:

– Vortrag ? Austausch mit Philippe MEYNARD (Vorsitzender von AVC tous concernéS)

– Kontrolle des Blutdrucks

– Screening auf Herzrhythmusstörungen

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Val de l’Eyre