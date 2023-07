Marché de Producteurs Place du Val de l’Eyre Le Barp, 25 août 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

La seconde édition du « Marché des producteurs locaux » organisée par la Ville en étroite collaboration avec la chambre de l’agriculture de la gironde, aura lieu le vendredi 25 août place du Val de l’Eyre dès 19h.

AU PROGRAMME : Repas festif, animation musicale avec le groupe BRUIT DU MARDI !

Autour de grandes tablées prenez place, n’hésitez pas à venir découvrir et déguster les richesses gastronomiques de notre région pour un moment convivial et festif..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Place du Val de l’Eyre

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The second edition of the « Marché des producteurs locaux », organized by the town in close collaboration with the Gironde Chamber of Agriculture, will take place on Friday August 25 at Place du Val de l?Eyre from 7pm.

PROGRAM: Festive meal, musical entertainment with the group BRUIT DU MARDI!

Come and discover the gastronomic riches of our region in a convivial and festive setting.

La segunda edición del « Mercado de Productores Locales », organizado por el Ayuntamiento en estrecha colaboración con la Cámara de Agricultura de Gironda, tendrá lugar el viernes 25 de agosto en la plaza del Val de l’Eyre a partir de las 19:00 horas.

PROGRAMA: ¡Cena festiva, animación musical con el grupo BRUIT DU MARDI!

Tomen asiento alrededor de grandes mesas y vengan a descubrir y degustar las riquezas gastronómicas de nuestra región en una ocasión festiva y de convivencia.

Die zweite Ausgabe des « Marktes der lokalen Produzenten », der von der Stadt in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer der Gironde organisiert wird, findet am Freitag, den 25. August ab 19 Uhr auf dem Place du Val de l’Eyre statt.

AU PROGRAMM: Festliches Essen, musikalische Unterhaltung mit der Gruppe BRUIT DU MARDI!

Entdecken Sie die gastronomischen Schätze unserer Region und genießen Sie einen geselligen und festlichen Moment.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Val de l’Eyre