Haute-Garonne Prévention à la sécurité routière Place du Val d’Aran Colomiers, 5 juillet 2023, Colomiers. Prévention à la sécurité routière Mercredi 5 juillet, 14h00 Place du Val d’Aran Au programme de cet après-midi proposé par le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) et la Cité éducative : *Formation *aux premiers secours et ateliers de prévention animée par le Centre français de secourisme.

Prévention : Découverte des dangers de la route avec l’association Pilotes police gendarmerie, à l‘aide d’un simulateur de tonneaux

Sensibilisation : Prévention aux rodéos urbains et aux dangers des deux roues par l'association Peg'az.

Information : avec la police municipale de la Ville de Colomiers Renseignements : Service Cité éducative, 05 61 15 24 93 Horaires 14h-17h

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

