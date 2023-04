Village des métiers Place du Val d’Aran Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Village des métiers Place du Val d’Aran, 23 mai 2023, Colomiers. Village des métiers 23 et 24 mai Place du Val d’Aran Le Club d’entreprises de l’Ouest toulousain, soutenu par la Ville de Colomiers, organise *Le village des métiers. *Découvrez les différents secteurs d’activité et métiers, informez-vous sur votre orientation et de nombreuses formations. Au programme : job-dating, stands métiers, projections, échanges avec les entreprises… + d’infos Horaires Mardi 23 : 13h-17h

Mercredi 24 : 9h-17h

