Visites théâtralisées Place du Tripot Clécy, 3 août 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

Charlotte Brancourt vous donne rendez-vous devant l’office de tourisme pour une visite théâtralisée au coeur du village de Clécy..

2023-08-03 15:00:00 fin : 2023-08-03 . .

Place du Tripot

Clécy 14570 Calvados Normandie



Meet Charlotte Brancourt in front of the tourist office for a dramatized tour of the village of Clécy.

Reúnase con Charlotte Brancourt delante de la oficina de turismo para una visita teatralizada del pueblo de Clécy.

Charlotte Brancourt trifft sich mit Ihnen vor dem Tourismusbüro zu einem theatralischen Rundgang durch das Dorf Clécy.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité