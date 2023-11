Le village de Noël à Chamonix Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc, 16 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Un marché constitué de chalets en bois sur la Place du Triangle de l’Amitié, des artisans, des artistes et producteurs viennent vous faire découvrir des produits de Noël, tous les jours de 11h à 20h..

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-01-07 20:00:00. .

Place du Triangle de l’Amitié

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A market made up of wooden chalets on the Place du Triangle de l’Amitié, where craftsmen, artists and producers come to show you their Christmas products, every day from 11am to 8pm.

Un mercado de chalets de madera en la plaza del Triangle de l’Amitié, donde artesanos, artistas y productores vienen a mostrarle sus productos navideños, todos los días de 11.00 a 20.00 h.

Ein aus Holzhütten bestehender Markt auf dem Place du Triangle de l’Amitié. Handwerker, Künstler und Produzenten bieten hier täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr weihnachtliche Produkte an.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc