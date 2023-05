Visite guidée à la découverte des anciens palaces et hôtels de Chamonix Place du triangle de l’amitié, 9 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois. Sur réservation par mail ou par téléphone..

2023-08-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-09 16:30:00. EUR.

Place du triangle de l’amitié Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Exciting discovery of the hotel life of the past. On reservation by mail or by phone.

Un fascinante descubrimiento de la vida hotelera en el pasado. Reservas por correo electrónico o teléfono.

Spannende Entdeckung des früheren Hotelbetriebs. Nach Voranmeldung per E-Mail oder Telefon.

Mise à jour le 2023-05-23