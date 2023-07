RENCONTRE FOLKLORIQUE Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc, 29 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Danses folkloriques par ATP LES RHODOS CHAMONIARDS et LES FARANDOLEURS CHEMINOTS NIMOIS

En cas de pluie, repli à la salle EMC2.

2023-07-29 16:00:00 fin : 2023-07-29 17:30:00. .

Place du Triangle de l’Amitié

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Folk dances by ATP LES RHODOS CHAMONIARDS and LES FARANDOLEURS CHEMINOTS NIMOIS

In case of rain, retreat to the EMC2 hall

Danzas folclóricas a cargo de ATP LES RHODOS CHAMONIARDS y LES FARANDOLEURS CHEMINOTS NIMOIS

En caso de lluvia, retirada a la sala EMC2

Folkloretänze von ATP LES RHODOS CHAMONIARDS und LES FARANDOLEURS CHEMINOTS NIMOIS.

Bei Regen Ausweichmöglichkeit in der EMC2-Halle

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc