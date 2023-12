Les médiathèques Chalosse Tursan : Le corps dans tous ses états : balade dans l’âme de Saint-Sever. Place du Tour du Sol Saint-Sever, 20 janvier 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:30:00

en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, avec la participation active de Marie-Christine Moitry, Sandrine Chevalier et de M. et Mme Richard. munissez-vous d’une lampe torche !.

Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



