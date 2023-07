Fête du terroir Cap de Gascogne Place du Tour du Sol Saint-Sever, 14 août 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Les commerçants et producteurs de « chez nous » vous proposent de venir déguster leurs produits en composant votre assiette. Buvette et animation musicale sont au programme..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 00:00:00. .

Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The merchants and producers of « chez nous » propose you to come to taste their products by composing your plate. Refreshments and musical entertainment are on the program.

Los comerciantes y productores locales estarán a su disposición para ofrecerle una degustación de sus productos. El programa también incluye refrescos y actuaciones musicales.

Die Händler und Produzenten von « chez nous » bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre Produkte zu probieren, während Sie sich Ihren Teller zusammenstellen. Getränke und musikalische Unterhaltung stehen auf dem Programm.

