Eté actif : Escape Game Place du Tilleul, 4 août 2023, Jaure.

Jaure,Dordogne

Jeu d’énigmes en équipe pour sortir d’un lieu clos truffé d’indices dans un temps imparti. A partir de 10 ans (enfant accompagné d’un adulte).

17h-18h et 18h-19h, RDV pl. du Tilleul – 7 €/pers. Sur réservation conseillée.

Office de Tourisme St-Astier 05 53 54 13 85.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 19:00:00. .

Place du Tilleul

Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enigma game in team to get out of a closed place full of clues in a given time. From 10 years old (child accompanied by an adult).

17h-18h and 18h-19h, RDV pl. du Tilleul – 7 ?/pers. Reservation recommended.

Tourist Office St-Astier 05 53 54 13 85

Juego de puzzle por equipos para salir de un lugar cerrado lleno de pistas en un tiempo determinado. A partir de 10 años (niños acompañados de un adulto).

de 17.00 a 18.00 h y de 18.00 a 19.00 h, RDV pl. du Tilleul – 7 ¤ /pers. Se recomienda reservar.

Oficina de Turismo de St-Astier 05 53 54 13 85

Rätselspiel für Teams, bei dem es darum geht, innerhalb einer bestimmten Zeit aus einem geschlossenen Raum mit vielen Hinweisen zu entkommen. Ab 10 Jahren (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen).

17h-18h und 18h-19h, RDV pl. du Tilleul – 7 ?/Pers. Reservierung empfohlen.

Fremdenverkehrsamt St-Astier 05 53 54 13 85

Mise à jour le 2023-05-22 par Vallée de l’Isle