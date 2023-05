Fête de la Saint-Jean : vide-grenier et concert Place du Tilleul Jaure Catégories d’Évènement: Dordogne

Jaure Fête de la Saint-Jean : vide-grenier et concert Place du Tilleul, 24 juin 2023, Jaure. Jaure,Dordogne Vide-grenier.

Buvette et restauration sur place.

21h : Concert gratuit en hommage à Charles Aznavour par Jean-François Pomerole.

23h : allumage du feu de la St Jean. Halle et salle des fêtes Comité des fêtes 06 71 29 99 43 / 06 75 79 00 16.

Place du Tilleul

Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

