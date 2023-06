Fête de l’été Place du Tilleul Griesheim-près-Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Griesheim-près-Molsheim Fête de l’été Place du Tilleul Griesheim-près-Molsheim, 23 juillet 2023, Griesheim-près-Molsheim. Griesheim-près-Molsheim,Bas-Rhin 1ere edition organisée par l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim près Molsheim. De nombreuses activités seront proposées : promenade découverte, ateliers, jeux, maquillage pour enfants. Avec la participation de la Musique Municipale d’Ottrott lors du déjeuner. Repas sur réservation avant le 19/07..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 20:00:00. EUR.

Place du Tilleul

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est

