Sors ta louche Place du tigre Guérande, 18 novembre 2023, Guérande.

Sors ta louche Samedi 18 novembre, 18h00 Place du tigre

L’association de Saillé La Contrebande organise la première édition du concours de soupe « Sors ta louche ». Le principe ? Des équipes se constituent afin de cuisiner une soupe et de participer au concours. Chaque soupe sera dégustée par un jury qui élira la meilleure soupe et l’équipe gagnante remportera la louche d’or ! Cet évènement est ouvert à celles et ceux qui veulent participer au concours mais également aux personnes qui voudraient venir déguster les soupes. Il suffit juste de venir avec son bol et de passer de stand en stand. La dégustation est gratuite !

L’association vous promet une ambiance festive, gourmande et décalée !

Vous avez jusqu’au 18 novembre pour constituer une équipe. Inscrivez-vous en écrivant à lacontrebande44@gmail.com.

Rendez-vous samedi 18 novembre à 18h 1 rue du Four (place du tigre) à Saillé.

La Contrebande