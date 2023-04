Parcours du Coeur de Lille place du Théâtre, 13 mai 2023, Lille.

Parcours du Coeur de Lille Samedi 13 mai, 12h00 place du Théâtre Entrée libre

Nés à Lille il y a près de 50 ans, les Parcours du Cœur sont devenus le premier évé-nement de prévention-santé de France. Près de 500 villes ou communes des Hauts-de-France proposent un Parcours du Cœur entre le 1er avril et le 30 juin.

Le 13 mai, place du Théâtre à Lille, vous pourrez participer à une initiation aux Gestes qui sauvent de grande envergure, organisée par le Centre d’Expertise de la Mort Subite Nord de France, en partenariat avec le SAMU du Nord, le CESU du Nord, la Croix Rouge Française et la Protection Civile. Des équipes seront présentes en permanence pour vous expliquer l’essentiel à connaître pour faire face à l’urgence lors d’un accident cardio-vasculaire. Le constat est sans appel : 40 000 personnes décèdent chaque année de mort subite. La toute première chose à faire ? Pré-venir les secours mais cela ne suffit pas. Chaque minute passée avant leur arrivée représente 10% de chances de survie en moins, sauf si un témoin sait pratiquer les Gestes qui sauvent.

Vous pourrez aussi participer à des activités physiques : zumba, gymnastique, stret-ching, afrovibes, tir à l’arc… Des professionnels de santé vous informeront sur l’importance d’une bonne hygiène de vie : facteurs de risque cardiovasculaire, conseils d’alimentation équilibrée, arrêt du tabac, astuces pour gérer le stress, dépistages de l’hypertension artérielle…

Nous ne sommes pas faits pour être assis toute la journée. Pourtant, nous le restons de plus en plus… Il est important de faire chaque jour au moins 30 minutes d’activité physique.

« Les Parcours du Cœur sont l’occasion de découvrir les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année pour se protéger des maladies cardio-vasculaires, rappelle le Pr Claire Mounier-Vehier, cardiologue et médecin vascu-laire au CHU de Lille, présidente de l’Association de Cardiologie Nord – Pas de Calais. Il suffit d’adopter quelques automatismes pour bouger tous les jours ! Mar-cher 30 minutes par jour diminue le risque d’infarctus de 20 % et augmente votre es-pérance de vie d’au moins 3 ans ! C’est particulièrement important pour les femmes, qui font plutôt moins d’activité physique que les hommes. »

Les Parcours du Cœur incitent chaque Lillois à bouger. L’engagement de chacun au quotidien en faveur de sa propre santé est essentiel. Dans le Nord et le Pas de Calais, la mortalité cardio-vasculaire prématurée, avant 65 ans est de 44 % supé-rieure à la moyenne nationale, la prévention a une grande importance.

« Nous invitons tous les Lillois à un rendez-vous convivial, pour bouger ensemble et prendre conscience de l’intérêt de le faire tous les jours de l’année, ajoute Luc-Michel Gorre, coordonnateur des Parcours du Cœur Hauts-de-France. Il ne suffit pas de courir deux heures le week-end pour compenser l’inactivité de la se-maine… Est-ce que cela vous viendrait à l’idée d’avaler tous vos médicaments en une seule fois le dimanche ? Il faut bouger un peu chaque jour. L’activité phy-sique est particulièrement importante pour les enfants : depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique. Cela signifie qu’ils courent moins vite et moins longtemps. Cette évolution est liée à la progression du sur-poids et de l’obésité chez les jeunes, ainsi que de la sédentarité. Rappelons que la capacité physique est le meilleur marqueur actuel d’espérance de vie. »

Pour mesurer votre capacité physique, faites le test de l’escalier : si vous montez 4 étages sans être essoufflé, vous avez une bonne capacité physique, vos pou-mons, votre cœur et vos muscles vont bien, donc vous êtes en bonne santé. Si vous ne montez que 2 étages sans être essoufflé, votre capacité physique est basse et votre santé est plus fragile… il faut penser à bouger davantage, limiter votre temps passé assis, faire évoluer votre alimentation, stopper le tabac…

Les recommandations de l’OMS pour l’activité physique sont à la portée de tous : 150 minutes d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’intensité soutenue par semaine… Que l’on peut simplifier par 30 minutes d’activité physique modérée par jour, ce qui représente environ 4 000 pas.

Mais on peut être actif physiquement tout en étant sédentaire. Les risques de la sédentarité commencent après 2 heures passées assis sans se lever. Ce qui est devenu plus que fréquent pour tous ceux qui se sont habitués au télétravail ! La solution : se lever 5 min toutes les 2 h pour faire quelques pas, boire de l’eau, pren-dre l’habitude de téléphoner debout, par exemple.

Rendez-vous avec tous nos partenaires le 13 mai à partir de 12 h : Assurance Mala-die Lille-Douai, Fédération Française de Randonnée Pédestre Nord, Centre d’Expertise Mort subite, SAMU 59, Croix Rouge Française, Protection Civile, Univer-sité de Lille, CHU de Lille, Centre Oscar Lambret, Clinique de La Mitterie, (R) Aca-démie, Clubs Coeur et Santé de la Fédération Française de Cardiologie Nord – Pas de Calais, Energy Move, GEAT, Passer’Elles, Comité Régional EPGV…

Toutes les informations sur www.parcoursducoeurhautsdefrance.fr

