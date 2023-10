Cet évènement est passé Braderie de Lille 2019 Place du théâtre Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Braderie de Lille 2019 Place du théâtre Lille, 31 août 2019, Lille. Braderie de Lille 2019 31 août et 1 septembre 2019 Place du théâtre Accès libre (hors expositions payantes) Au programme de ces deux journées de braderie : goodies, informations, programmes Eldorado. Mais aussi expositions, concerts, spectacle… HORAIRES D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS PENDANT LA BRADERIE Tripostal Eldorama Derniers jours : Jusqu’au dimanche 01 septembre Samedi : 10h > 19h Dimanche : 10h > 19h Tarifs : 9/7€ Gare Saint Sauveur La Déesse Verte, Crânes Mexicraneos, Hotel Barragan, Maison Biquini, Ferme urbaine et Cours St So Jusqu’au dimanche 03 novembre Samedi : 10h > 19h Dimanche : 10h > 19h Tarifs : gratuit Musée de l’Hospice Comtesse Intenso/Mexicano + Tlacolulokos/Oaxaca à Los Angeles Derniers jours : Jusqu’au dimanche 01 septembre Samedi : 10h > 18h Dimanche : 10h > 18h Tarifs : 7/5€* (Uniquement expositions temporaires – Collections permanentes fermées) Eglise Ste Marie-Madeleine Soundwalk collective : Angry Good Derniers jours : Jusqu’au dimanche 01 septembre Samedi : 14h > 18h Dimanche : 14h > 18h Tarifs : Gratuit Palais des Beaux-Arts Golden Room + Golden Books Derniers jours : Jusqu’au lundi 02 septembre Lundi : 14h > 18h Tarifs : 8/4€ Mathias Kiss : besoin d’air ? Derniers jours : Jusqu’au lundi 02 septembre Samedi : 10h > 18h Dimanche : 10h > 18h Lundi : 14h > 18h Tarifs : Gratuit PROGRAMMATION PENDANT LA BRADERIE Vendredi 30 août 20h30 Concert : Paprika Kinski Gare Saint Sauveur Gratuit Samedi 31 août 08h > 18h La Braderie des enfants Gare Saint Sauveur Gratuit 21h00 Concert : Sorif & Grupo Tres Cuatro Gare Saint Sauveur Gratuit Dimanche 01 septembre 16h00 Spectacle : Gainsbourg et les Femmes Par l’Ame Strong Gare Saint Sauveur Gratuit Place du théâtre Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-31T12:00:00+02:00 – 2019-08-31T20:00:00+02:00

2019-09-01T09:00:00+02:00 – 2019-09-01T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place du théâtre Adresse Place du théâtre, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Place du théâtre Lille latitude longitude 50.637268;3.064864

