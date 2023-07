Théâtre de Charleville-Mézières Place du Théâtre Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Le théâtre municipal est un équipement culturel majeur de Charleville-Mézières.À travers le théâtre, la musique, l’humour, la danse, le cirque, les marionnettes, il propose des spectacles forts en sensations. Le théâtre de Charleville-Mézières est largement ouvert sur les créations nationales et internationales.Cet espace culturel de 650 places affiche régulièrement complet et ses différentes formules d’abonnements permettent aux amateurs d’assister, sur mesure, à des représentations de genres divers : théâtre classique ou contemporain, danse, opéra, variétés, théâtre de marionnettes sans parler des créations en résidence qui recueillent l’adhésion du public carolomacérien avant de se produire à l’extérieur. Son hall abrite des expositions, et son espace convivial..

Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The municipal theater is a major cultural facility in Charleville-Mézières, offering a wide range of performances in theater, music, comedy, dance, circus and puppetry. The Charleville-Mézières theater is open to national and international creations, and its 650-seat cultural space is regularly sold out, and its various subscription formulas allow fans to attend performances of various genres: classical or contemporary theater, dance, opera, variety shows, and puppet theater, not to mention creations in residence, which are well received by the Charleville-Mézières public before being performed outside. Its hall houses exhibitions, and its convivial space.

El teatro municipal es un importante equipamiento cultural de Charleville-Mézières, que ofrece una amplia gama de emocionantes espectáculos de teatro, música, comedia, danza, circo y marionetas. El teatro de Charleville-Mézières está ampliamente abierto a las creaciones nacionales e internacionales, y este espacio cultural de 650 plazas agota regularmente las entradas, y sus diversas fórmulas de abono permiten a los aficionados asistir a espectáculos de diversos géneros: teatro clásico o contemporáneo, danza, ópera, espectáculos de variedades, teatro de marionetas, sin olvidar las creaciones en residencia que son bien recibidas por el público de Charleville-Mézières antes de ser representadas fuera. Su sala alberga exposiciones y su espacio de convivencia.

Das Stadttheater ist eine der wichtigsten kulturellen Einrichtungen in Charleville-Mézières und bietet Theater, Musik, Humor, Tanz, Zirkus und Marionetten. Das Theater von Charleville-Mézières ist offen für nationale und internationale Kreationen.650 Sitzplätze sind regelmäßig ausverkauft und die verschiedenen Abonnements ermöglichen es Fans, Aufführungen verschiedener Genres zu besuchen: klassisches und zeitgenössisches Theater, Tanz, Oper, Varieté, Marionettentheater und nicht zu vergessen die Kreationen in Residenz, die vom Publikum in Charleville-Mézières begeistert aufgenommen werden, bevor sie außerhalb des Theaters aufgeführt werden. In der Halle des Theaters werden Ausstellungen gezeigt, und es gibt einen geselligen Bereich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme