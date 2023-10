Théâtre : D’Eckmühl à Eckmühl Place du Théâtre Charleville-Mézières, 21 février 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Au détour d’une conversation avec son père, atteint d’Alzheimer, Stéphane Titelein apprend que celui-ci est né en Algérie. Après 76 années de silence, sa grand-mère lui révèle alors la vérité sur ses origines. Cette confession vient ébranler toutes les certitudes.D’Eckmühl à Eckmühl, c’est le récit intime de ce petit-fils de 50 ans bouleversé par un secret de famille, qui part à la recherche de ses racines. Lancé sur les traces de sa grand-mère, arrivée enfant en Algérie, il dévoile une véritable odyssée familiale. En quête de sa propre identité, il dégage le sable pour retrouver son histoire, à la découverte du pays qui a vu naître son père.Pour réserver, cliquez ici !.

2024-02-21 fin : 2024-02-21 . EUR.

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



During a conversation with his father, who is suffering from Alzheimer?s, Stéphane Titelein learns that his father was born in Algeria. After 76 years of silence, his grandmother reveals the truth about his origins. D?Eckmühl à Eckmühl is the intimate story of a 50-year-old grandson, shaken by a family secret, who sets off in search of his roots. Following in the footsteps of his grandmother, who arrived in Algeria as a child, he unveils a veritable family odyssey. In search of his own identity, he clears away the sands to rediscover his own history, and the country where his father was born.To reserve, click here!

Durante una conversación con su padre, enfermo de Alzheimer, Stéphane Titelein se entera de que éste nació en Argelia. Tras 76 años de silencio, su abuela le revela la verdad sobre sus orígenes. De Eckmühl a Eckmühl es la historia íntima de un nieto de 50 años que se ve sacudido por un secreto familiar y parte en busca de sus raíces. Siguiendo los pasos de su abuela, que llegó a Argelia siendo un niño, desvela una verdadera odisea familiar. En busca de su propia identidad, limpia la arena para redescubrir su propia historia, descubriendo el país donde nació su padre.Para reservar, ¡haga clic aquí!

Während eines Gesprächs mit seinem an Alzheimer erkrankten Vater erfährt Stéphane Titelein, dass dieser in Algerien geboren wurde. Nach 76 Jahren des Schweigens enthüllt ihm seine Großmutter die Wahrheit über seine Herkunft. Von Eckmühl nach Eckmühl ist der intime Bericht eines 50-jährigen Enkels, der sich auf die Suche nach seinen Wurzeln begibt und dabei von einem Familiengeheimnis erschüttert wird. Er begibt sich auf die Spuren seiner Großmutter, die als Kind nach Algerien kam, und enthüllt eine wahre Familienodyssee. Auf der Suche nach seiner eigenen Identität befreit er den Sand, um seine Geschichte zu finden, und entdeckt dabei das Land, in dem sein Vater geboren wurde

