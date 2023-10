Boum : Radio Minus Sound System Place du Théâtre Charleville-Mézières, 18 février 2024, Charleville-Mézières.

Avec cette boum, Radio Minus puise dans une discothèque d’enregistrements rares, le tout agrémenté de chorégraphies et jeux interactifs. Remettre en lumière les trésors cachés de la création enfantine, tel est le projet de Radio Minus. La station diffuse des titres inattendus et inclassables. Tous les styles et zones géographiques sont représentés : des orchestrations les plus classiques aux traitements les plus électroniques, des projets pédagogiques alternatifs aux bandes originales de dessins animés… Pour réserver, cliquez ici !.

Radio Minus draws on a library of rare recordings for this boum, complete with choreography and interactive games. Radio Minus aims to bring to light the hidden treasures of children?s music. The station broadcasts unexpected and unclassifiable titles. All styles and geographical zones are represented: from the most classical orchestrations to the most electronic treatments, from alternative educational projects to cartoon soundtracks? For reservations, click here!

Radio Minus recurre a una biblioteca de grabaciones raras para ofrecerle este boum, con coreografía y juegos interactivos. Radio Minus pretende sacar a la luz los tesoros ocultos de la música infantil. La emisora difunde temas inesperados e inclasificables. Todos los estilos y zonas geográficas están representados: desde las orquestaciones más clásicas a los tratamientos más electrónicos, desde proyectos educativos alternativos a bandas sonoras de dibujos animados? Para reservar, ¡haga clic aquí!

Mit dieser Boum greift Radio Minus auf eine Diskothek mit seltenen Aufnahmen zurück, die mit Choreografien und interaktiven Spielen angereichert sind. Radio Minus will die verborgenen Schätze des Kinderschaffens wieder ans Licht bringen. Der Sender sendet unerwartete und unklassifizierbare Titel. Alle Stilrichtungen und geografischen Regionen sind vertreten: von klassischen Orchestrierungen bis hin zu elektronischen Bearbeitungen, von alternativen pädagogischen Projekten bis hin zu Zeichentrickfilm-Soundtracks? Um zu buchen, klicken Sie hier!

