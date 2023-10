Ciné-Kid Expérience Luminaris Place du Théâtre Charleville-Mézières, 18 février 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Une expérience de cinéma pas comme les autres, festive et chorégraphiée par la performeuse Céline Ravenel de Linfraviolet. Elle vous invite d’abord à vivre une immersion en Amérique latine avec une sélection de courts métrages variés.À l’issue de la projection, devenez créateurs d’une œuvre collective en light painting et en stop motion ! Dessinez en lumière et créez en direct un film d’animation en stop motion.Pour réserver, cliquez ici !.

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . EUR.

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



A festive cinema experience like no other, choreographed by Linfraviolet performer Céline Ravenel. First, she invites you to immerse yourself in Latin America, with a selection of short films, followed by the chance to create a collective work in light painting and stop motion! To book, click here!

Una experiencia cinematográfica festiva sin igual, coreografiada por la performer Céline Ravenel de Linfraviolet. En primer lugar, le invita a sumergirse en América Latina con una selección de cortometrajes, seguida de la oportunidad de crear una obra colectiva utilizando light painting y stop motion Para inscribirse, haga clic aquí

Die Performerin Céline Ravenel von Linfraviolet hat ein festliches und choreografiertes Kinoerlebnis der besonderen Art organisiert. Zunächst lädt sie Sie ein, mit einer Auswahl verschiedener Kurzfilme nach Lateinamerika einzutauchen.Nach der Vorführung werden Sie zu Schöpfern eines kollektiven Lichtmalerei- und Stop-Motion-Werks! Zeichnen Sie mit Licht und erstellen Sie live einen Stop-Motion-Animationsfilm.Um zu buchen, klicken Sie hier!

