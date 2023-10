Spectacle : Le disco des oiseaux Place du Théâtre Charleville-Mézières, 17 février 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Chansons poétiques, mélodies pop entêtantes et instruments électroniques nous transportent dans un univers de nature sauvage et de technologies. Ici, les histoires sont tragicomiques et mettent en scène des animaux face aux affres du monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Sur scène, Mosai et Vincent croisent les instruments pour un concert coloré et dansant.Pour réserver, cliquez ici !.

Poetic songs, heady pop melodies and electronic instruments transport us into a world of wilderness and technology. Here, the stories are tragicomic, featuring animals confronted with the trials and tribulations of the modern world. In this merry bestiary, you’ll come across a touchy bear, a magpie on a bicycle, a camel that’s made itself beautiful… To book your concert, click here!

Canciones poéticas, melodías pop embriagadoras e instrumentos electrónicos nos transportan a un mundo de naturaleza salvaje y tecnología. Las historias son tragicómicas, con animales enfrentados a las tribulaciones del mundo moderno. En este alegre bestiario, podrá conocer a un oso susceptible, una urraca en bicicleta, un camello que se ha puesto guapo… Para reservar, haga clic aquí

Poetische Lieder, störrische Popmelodien und elektronische Instrumente entführen uns in eine Welt der wilden Natur und der Technologie. Hier sind die Geschichten tragikomisch und zeigen Tiere, die mit den Widrigkeiten der modernen Welt konfrontiert sind. Mit diesem fröhlichen Bestiarium können Sie einem empfindlichen Bären, einer Elster auf dem Fahrrad oder einem Kamel begegnen, das sich schön gemacht hat… Auf der Bühne kreuzen Mosai und Vincent die Instrumente für ein farbenfrohes und tanzbares Konzert.Um zu reservieren, klicken Sie hier!

