Pájaros suit la migration d’oiseaux à travers forêts, montagnes et océans de deux continents. On embarque sur le radeau d’un cueilleur de coton du mythique fleuve Paraná, chevauchant des rythmes sud-américains pleins de vitalité.La chanteuse franco-péruvienne Christine Audat est ici accompagnée de Johanne Mathaly qui sait faire chanter son violoncelle comme personne. Polyphonies, rythmes chaloupés et curieux gazouillis nous transportent dans un ailleurs vibrant, au fil des illustrations colorées des peintres Adelina et Wozniak. De quoi chatouiller délicieusement les oreilles et les yeux !.

Pájaros follows the migration of birds through the forests, mountains and oceans of two continents. French-Peruvian singer Christine Audat is accompanied by Johanne Mathaly, who makes her cello sing like no other. Polyphony, swaying rhythms and curious chirps transport us to a vibrant elsewhere, as we follow the colorful illustrations by painters Adelina and Wozniak. A delightful feast for the ears and eyes!

Pájaros sigue la migración de las aves a través de los bosques, montañas y océanos de dos continentes. La cantante franco-peruana Christine Audat está acompañada por Johanne Mathaly, que sabe hacer cantar su violonchelo como nadie. Polifonías, ritmos oscilantes y curiosos gorjeos nos transportan a otro lugar vibrante, mientras seguimos las coloridas ilustraciones de los pintores Adelina y Wozniak. Un delicioso festín para los oídos y los ojos

Pájaros folgt dem Vogelzug durch die Wälder, Berge und Ozeane zweier Kontinente. Die französisch-peruanische Sängerin Christine Audat wird hier von Johanne Mathaly begleitet, die ihr Cello wie keine andere zum Singen bringen kann. Polyphonie, wippende Rhythmen und kurioses Gezwitscher entführen uns in ein vibrierendes Anderswo, begleitet von den farbenfrohen Illustrationen der Malerinnen Adelina und Wozniak. Ein köstliches Kitzeln für Ohren und Augen!

