Charleville-Mézières,Ardennes

Maryvonne c'est la grand-mère, originaire de Champagne-Ardenne. La grand-mère un peu acariâtre qui grince des dents dans son petit bureau. La grand-mère qui fait sourire. Celle qui cultive son jardin secret derrière des piles de livres. Camille Berthelot, c'est sa petite fille. C'est la courageuse petite fille qui décide un jour de déterrer les maux de grand-mère pour apprendre à la connaître. Dans ce dialogue qui s'instaure, Camille va rencontrer deux femmes : sa grand-mère, et elle-même, la petite fille héritière des peines et des joies de mamie. Maryvonne rejoue, grâce à un procédé vidéo dynamique et vibrant, la conversation filmée entre une grand-mère et sa petite fille venue renouer le lien.

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Maryvonne is the grandmother, originally from Champagne-Ardenne. The slightly cantankerous grandmother who grinds her teeth in her little office. The grandmother who makes you smile. The one who cultivates her secret garden behind stacks of books. Camille Berthelot is her granddaughter. She’s the brave little girl who one day decides to dig up Grandma’s ailments to get to know her. In this dialogue, Camille meets two women: her grandmother, and herself, the little girl who inherited Grandma?s joys and sorrows. Maryvonne uses a dynamic, vibrant video process to re-enact the filmed conversation between a grandmother and her granddaughter, who has come to renew the bond

Maryvonne es la abuela, de Champaña-Ardenas. La abuela un poco cascarrabias que rechina los dientes en su pequeño estudio. La abuela que te hace sonreír. La que cultiva su jardín secreto detrás de pilas de libros. Camille Berthelot es su nieta. Es la niña valiente que un día decide desenterrar los achaques de la abuela para conocerla. En este diálogo, Camille se encuentra con dos mujeres: su abuela y ella misma, la niña que ha heredado las penas y alegrías de la abuela. Maryvonne utiliza un proceso de vídeo dinámico y vibrante para recrear la conversación filmada entre una abuela y su nieta, que vienen a renovar el vínculo.

Maryvonne ist die Großmutter, die aus der Region Champagne-Ardenne stammt. Die etwas zänkische Großmutter, die in ihrem kleinen Büro mit den Zähnen knirscht. Die Großmutter, die einen zum Lächeln bringt. Diejenige, die ihren geheimen Garten hinter Bücherstapeln kultiviert. Camille Berthelot ist ihre Enkelin. Sie ist das mutige kleine Mädchen, das eines Tages beschließt, die Leiden der Großmutter auszugraben, um sie besser kennen zu lernen. In diesem Dialog lernt Camille zwei Frauen kennen: ihre Großmutter und sich selbst, die Enkelin, die Omas Schmerzen und Freuden geerbt hat. Maryvonne spielt mit Hilfe eines dynamischen und vibrierenden Videoprozesses das gefilmte Gespräch zwischen einer Großmutter und ihrer Enkelin nach, die gekommen ist, um die Verbindung wieder herzustellen.

