Théâtre : L’avare Place du Théâtre Charleville-Mézières, 18 janvier 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

L’argent domine tout chez M. Harpagon. En vue d’accumuler des millions dans sa précieuse cassette, l’avare est prêt à tout sacrifier : famille, nourriture, vêtements, plaisirs et encore mille et un détails qui finissent par rendre la vie de la famille impossible.Le tyran aurait sans doute continué à vivre ainsi si l’amour ne s’était invité chez lui. En effet ses enfants, Cléante et Élise, en âge de convoler, ne laisseront pas les manies avaricieuses de leur père dicter leur avenir. Leurs ruses et celles des proches s’accumulent pour déjouer les plans du père de famille, créant force scènes rocambolesques, quiproquos et tragédies domestiques..

2024-01-18 fin : 2024-01-18 . EUR.

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Money dominates everything for Mr. Harpagon. In order to accumulate millions in his precious coffers, the miser is ready to sacrifice everything: family, food, clothes, pleasures and a thousand and one details that end up making life impossible for the family. His children, Cléante and Élise, who are of marriageable age, won’t let their father’s greedy ways dictate their future. Their wiles, and those of their loved ones, accumulate to thwart the father?s plans, creating a series of bizarre scenes, misunderstandings and domestic tragedies.

Para Harpagon, el dinero lo es todo. Con tal de acumular millones en sus preciadas arcas, el avaro está dispuesto a sacrificarlo todo: familia, comida, ropa, placeres y mil y un detalles que acaban por hacer la vida imposible a la familia. Sus hijos, Cléante y Élise, en edad de casarse, no permitirán que la avaricia de su padre dicte su futuro. Sus artimañas, y las de sus parientes, se suman para frustrar los planes del padre, creando un sinfín de escenas hilarantes, malentendidos y tragedias domésticas.

Harpagon ist ein Mann, dem das Geld über alles geht. Um Millionen in seiner wertvollen Kassette anzuhäufen, ist der Geizhals bereit, alles zu opfern: Familie, Essen, Kleidung, Vergnügen und noch tausend andere Details, die das Leben der Familie unmöglich machen.Der Tyrann hätte wahrscheinlich weiter so gelebt, wenn nicht die Liebe in sein Haus eingezogen wäre. Seine Kinder Cléante und Élise, die sich im heiratsfähigen Alter befinden, lassen sich ihre Zukunft nicht von den geizigen Manien ihres Vaters diktieren. Ihre Tricks und die der Verwandten werden immer häufiger, um die Pläne des Familienvaters zu durchkreuzen, was zu unglaublichen Szenen, Missverständnissen und häuslichen Tragödien führt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Ardennes Tourisme