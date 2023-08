Concert : Daniel Zimmermann Quartet Place du Théâtre Charleville-Mézières, 12 décembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Incontournable tromboniste de la scène française, Daniel Zimmermann se lance dans une relecture très personnelle de l’œuvre de Serge Gainsbourg, avec les musiciens de son album multi-auréolé « Montagnes Russes ». Il s’offre même le luxe d’inviter l’excellent trompettiste Erik Truffaz. Ce dernier amène son grain de fantaisie et sa patte novatrice à cette relecture de l’œuvre originale. Ensemble, ils multiplient les clins d’œil au maître pour mieux s’en détourner, insufflant son esprit de malice et d’irrévérence dans chacune de leurs envolées.Pour réserver, cliquez ici !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



One of France?s leading trombonists, Daniel Zimmermann embarks on a highly personal rereading of Serge Gainsbourg?s work, with the musicians from his multi-award-winning album Montagnes Russes. He even has the luxury of inviting the excellent trumpeter Erik Truffaz. Truffaz brings his whimsical and innovative touch to this re-reading of the original work. Together, they multiply their nods to the master, only to turn away from him, infusing his spirit of mischief and irreverence into each of their flights of fancy.To reserve, click here!

Daniel Zimmermann, uno de los trombonistas más destacados del panorama musical francés, se embarca en una reinterpretación muy personal de la obra de Serge Gainsbourg, con los músicos de su multipremiado álbum Montagnes Russes. Incluso se permite el lujo de invitar al excelente trompetista Erik Truffaz. Truffaz aporta su propio toque de fantasía e innovación a esta relectura de la obra original. Juntos, multiplican sus guiños al maestro, sólo para alejarse de él tanto mejor, infundiendo su espíritu de picardía e irreverencia en cada uno de sus vuelos de fantasía.Para reservar, ¡haga clic aquí!

Daniel Zimmermann, ein unumgänglicher Posaunist der französischen Szene, hat sich mit den Musikern seines preisgekrönten Albums « Montagnes Russes » an eine sehr persönliche Neuinterpretation des Werkes von Serge Gainsbourg gewagt. Er leistet sich sogar den Luxus, den hervorragenden Trompeter Erik Truffaz einzuladen. Dieser bringt seine Fantasie und seinen innovativen Stil in diese Neuinterpretation des Originalwerks ein. Gemeinsam spielen sie auf den Meister an, um sich von ihm abzuwenden, und lassen seinen Geist der Bosheit und der Respektlosigkeit in jeden ihrer Auftritte einfließen.Um zu buchen, klicken Sie hier!

Mise à jour le 2023-08-29 par Ardennes Tourisme