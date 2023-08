Concert : Jamais contents ! Place du Théâtre Charleville-Mézières, 6 décembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

J’ai dix ans, Allo maman bobo … Rien que les titres de ses chansons révèlent la part d’enfance d’Alain Souchon. Peintre ironique des imperfections humaines, mordant et pourtant toujours délicieusement drôle, aérien, Alain Souchon nous accompagne depuis des années comme un grand frère qui se serait donné pour mission de nous prendre par la main pour échapper aux pesanteurs terrestres.Le trio de musiciens revisite son répertoire riche et subtil avec les incontournables de l’artiste et quelques pépites méconnues que petits et grands (re)découvriront avec bonheur.Pour réserver, cliquez ici !.

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



J’ai dix ans, Allo maman bobo? The titles of his songs alone reveal Alain Souchon?s childhood. An ironic painter of human imperfections, biting and yet always delightfully funny and light-hearted, Alain Souchon has been with us for years, like an older brother whose mission is to take us by the hand and help us escape from earthly burdens.The trio of musicians revisit his rich and subtle repertoire, with the artist?s must-haves and a few little-known nuggets that will delight young and old alike to (re)discover.To book, click here!

J’ai dix ans, Allo maman bobo? Los títulos de sus canciones revelan por sí solos la infancia de Alain Souchon. Pintor irónico de las imperfecciones humanas, mordaz pero siempre deliciosamente divertido y desenfadado, Alain Souchon lleva años con nosotros como un hermano mayor cuya misión es llevarnos de la mano y ayudarnos a escapar de las cargas del mundo.El trío de músicos revisa su rico y sutil repertorio, con los imprescindibles del artista y algunas pepitas poco conocidas que tanto jóvenes como mayores estarán encantados de (re)descubrir.Para reservar, ¡haga clic aquí!

J’ai dix ans, Allo maman bobo? Schon allein die Titel seiner Lieder verraten, wie viel Kindheit in Alain Souchon steckt. Alain Souchon, ein ironischer Maler menschlicher Unzulänglichkeiten, bissig und doch immer herrlich witzig und luftig, begleitet uns seit Jahren wie ein großer Bruder, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, uns an die Hand zu nehmen, um der Last der Erde zu entfliehen.Das Musikertrio interpretiert sein reiches und subtiles Repertoire mit den unumgänglichen Liedern des Künstlers und einigen unbekannten Nuggets, die Groß und Klein mit Freude (wieder)entdecken werden.Um zu reservieren, klicken Sie hier!

