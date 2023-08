Théâtre : Le dîner chez les français de V. Giscard D’Estaing Place du Théâtre Charleville-Mézières, 29 novembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Après avoir accueilli La vie et la mort de J. Chirac et Génération Mitterrand, Le Dîner chez les Français est l’épisode 3 de la série Huit rois, dont l’ambition est de peindre le portrait théâtral des huit présidents de la Vème République.Notre histoire commence en décembre 1974, José alors âgé d’un an, est dans le salon de ses grands-parents maternels, Germaine et Marcel Deschamps, à Cricqueville-en-Bessin, dans le Calvados. Ses parents, Marie-France et Michel Corrini, sont aussi présents. Toute la famille est réunie, car ce soir est un grand soir. On a mis les petits plats dans les grands, la teurgoule finit de cuire dans le four et le salon embaume la cannelle et le lait chaud sucré. Le Président de la République et son épouse vont arriver d’une minute à l’autre. Le repas durera 7 ans.Pour réserver, cliquez ici !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

Place du Théâtre Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



After hosting La vie et la mort de J. Chirac and Génération Mitterrand, Le Dîner chez les Français is episode 3 in the Huit rois series, which aims to paint theatrical portraits of the eight presidents of the Fifth Republic.Our story begins in December 1974, with one-year-old José in the living room of his maternal grandparents, Germaine and Marcel Deschamps, in Cricqueville-en-Bessin, Calvados. Her parents, Marie-France and Michel Corrini, are also present. The whole family is together, because tonight is a big night. As the teurgoule finishes baking in the oven, the living room is filled with the scent of cinnamon and warm, sweet milk. The President of the Republic and his wife are due to arrive any minute. To book, click here!

Tras La vie et la mort de J. Chirac y Génération Mitterrand, Le Dîner chez les Français es el episodio 3 de la serie Ocho Reyes, que pretende trazar un retrato teatral de los ocho presidentes de la V República.Nuestra historia comienza en diciembre de 1974, con José, de un año de edad, en el salón de casa de sus abuelos maternos, Germaine y Marcel Deschamps, en Cricqueville-en-Bessin, en la región de Calvados. Sus padres, Marie-France y Michel Corrini, también están presentes. Toda la familia está reunida, porque hoy es una gran noche. Todos los adornos están en su sitio, la teurgoule está terminando de cocerse en el horno y el salón se llena del aroma de la canela y la leche caliente azucarada. El Presidente de la República y su esposa llegarán en cualquier momento. Para reservar, haga clic aquí

Unsere Geschichte beginnt im Dezember 1974, als der einjährige José im Wohnzimmer seiner Großeltern mütterlicherseits, Germaine und Marcel Deschamps, in Cricqueville-en-Bessin (Calvados) sitzt. José ist gerade ein Jahr alt, als er sich im Wohnzimmer seiner Großeltern mütterlicherseits, Germaine und Marcel Deschamps, befindet. Seine Eltern, Marie-France und Michel Corrini, sind ebenfalls anwesend. Die ganze Familie ist versammelt, denn heute ist ein großer Abend. Es wurden alle Register gezogen, die Teurgoule wird im Ofen fertig gebacken und im Wohnzimmer duftet es nach Zimt und warmer, süßer Milch. Der Präsident der Republik und seine Frau werden jeden Moment eintreffen. Das Essen wird sieben Jahre lang dauern.Um zu buchen, klicken Sie hier!

