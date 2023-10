Marché pennol Place du Terrible Penne, 4 avril 2024, Penne.

Marché pennol 4 avril – 26 septembre 2024, les jeudis Place du Terrible

Le marché reprend sur un rythme hebdomadaire passe à l’heure d’été tous les jeudis de 17h à 20h.

Venez retrouver nos producteurs et artisans locaux pour le plaisir des papilles et vivre ce moment convivial et joyeux.

Place du Terrible penne Penne 81140 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T17:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:00:00+02:00

2024-09-26T17:00:00+02:00 – 2024-09-26T20:00:00+02:00