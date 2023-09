Réunion marché Place du Terrible Penne Catégories d’Évènement: Penne

Tarn Réunion marché Place du Terrible Penne, 12 octobre 2023, Penne. Réunion marché Jeudi 12 octobre, 17h00 Place du Terrible ODJ: Bilan de l’été

Marché de noël

Marché d’hiver

Petite restauration Place du Terrible penne Penne 81140 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T17:00:00+02:00 – 2023-10-12T18:00:00+02:00

2023-10-12T17:00:00+02:00 – 2023-10-12T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Place du Terrible Adresse penne Ville Penne Departement Tarn Lieu Ville Place du Terrible Penne latitude longitude 44.076686;1.730843

Place du Terrible Penne Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penne/