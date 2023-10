Marché pennol Place du Terrible Penne, 12 mai 2022, Penne.

Marché pennol 12 mai 2022 – 14 mai 2026, les jeudis Place du Terrible

Reprise de printemps du marché hebdomadaire sur la place du Terrrrr…ible de Penne le jeudi 27 avril.

Le marché repasse à l’heure d’été tous les jeudis de 18h à 20h.

Venez retrouver nos producteurs et artisans locaux pour le plaisir des papilles et vivre ce moment convivial et joyeux.

Place du Terrible penne Penne 81140 Tarn Occitanie

