Marché de Bonnieux Place du Terrail, 1 janvier 2023, Bonnieux.

Tous les vendredis matin, un marché Provençal traditionnel animé et très coloré et on y trouve de tout !.

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du Terrail

Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Friday morning there is a lively and colourful traditional Provencal market where you can find everything!

Todos los viernes por la mañana, un animado y colorido mercado tradicional provenzal donde se puede encontrar de todo

Jeden Freitagmorgen findet ein lebhafter und sehr farbenfroher traditioneller provenzalischer Markt statt, auf dem man alles finden kann!

