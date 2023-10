Marché des Artisans et Producteurs Locaux Place du Terminus Barneville-Carteret, 29 octobre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Marché des Artisans et Producteurs Locaux.

Dans le cadre du Label Station Verte de la Commune.

En association avec ABACA.

Derrière le train Touristique à Carteret..

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Place du Terminus

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Local Artisans and Producers Market.

As part of the Commune’s « Station Verte » label.

In association with ABACA.

Behind the tourist train in Carteret.

Mercado de artesanos y productores locales.

En el marco del Sello Green Resort de la Comuna.

En asociación con ABACA.

Detrás del tren turístico de Carteret.

Markt der lokalen Handwerker und Produzenten.

Im Rahmen des Labels « Station Verte » der Gemeinde.

In Zusammenarbeit mit ABACA.

Hinter dem Touristenzug in Carteret.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche