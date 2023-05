Fête du 14 juillet au Montat Place du Temps Libre, 14 juillet 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

Le Comité des Fêtes Festi’montat vous convie pour la fête du 14 juillet !.

2023-07-14 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-14 . 16 EUR.

Place du Temps Libre

Le Montat 46090 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes Festi’montat invites you to its July 14th party!

El Comité des Fêtes Festi’montat le invita a sus fiestas del 14 de julio

Das Festkomitee Festi’montat lädt Sie zum Fest des 14. Juli ein!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cahors – Vallée du Lot