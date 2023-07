Feu d’artifice au Montat Place du temps Libre Le Montat, 14 juillet 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

A l’occasion de la fête nationale, venez assister au feu d’artifice qui vous sera offert par le comité des fêtes.

2023-07-14 22:30:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place du temps Libre

Le Montat 46090 Lot Occitanie



To celebrate the national holiday, come and watch the fireworks offered by the Comité des fêtes

Con motivo de los días festivos, venga a ver los fuegos artificiales ofrecidos por la comisión de festejos

Anlässlich des Nationalfeiertags können Sie dem Feuerwerk beiwohnen, das Ihnen vom Festkomitee angeboten wird

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Cahors – Vallée du Lot