Théâtre musical Place du temple Saint-Agrève, 24 septembre 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Francis Rodary revient nous enchanter pour conclure dans la bonne humeur l’année de commémoration du bicentenaire du temple.

Francis propose ses nouvelles créations de chant théâtralisé..

Place du temple Temple

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Francis Rodary returns to enchant us as we conclude the year commemorating the temple’s bicentenary.

Francis presents his new theatrical singing creations.

Francis Rodary vuelve a encantarnos cuando se acerca el final del año conmemorativo del bicentenario del templo.

Francis presentará sus nuevas creaciones de canto teatral.

Francis Rodary kehrt zurück, um uns zu verzaubern und das Gedenkjahr zum 200-jährigen Bestehen des Tempels in guter Stimmung abzuschließen.

Francis bietet seine neuen Kreationen des theatralischen Gesangs an.

