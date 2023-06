Arc en Ci’elle Place du Temple Crest Crest Catégories d’Évènement: Crest

Drôme Arc en Ci’elle Place du Temple Crest, 10 juin 2023, Crest. Crest,Drôme L’ensemble Vocal Mélopée présente

Arc en ci’elle

Piano & Chorale.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Place du Temple Temple de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Vocal Mélopée presents

Arc en ci’elle

Piano & Choir Vocal Mélopée presenta

Arc en ci’elle

Piano y coro Das Vokalensemble Mélopée präsentiert

Arc en ci’elle

Klavier & Chor Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans Détails Catégories d’Évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Place du Temple Adresse Place du Temple Temple de Crest Ville Crest Departement Drôme Lieu Ville Place du Temple Crest

Place du Temple Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

Arc en Ci’elle Place du Temple Crest 2023-06-10 was last modified: by Arc en Ci’elle Place du Temple Crest Place du Temple Crest 10 juin 2023