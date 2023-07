Ouverture du domaine skiable Place du Téléphérique Vaujany, 2 décembre 2023, Vaujany.

Vaujany,Isère

Ca approche ! Plus que quelques jours avant l’ouverture des remontées mécaniques ! Alors préparez votre plus belle tenue et chaussez vos meilleurs skis, nos montagnes vous attendent !.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-04-21 . .

Place du Téléphérique

Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



It’s coming ! Only a few days left before the ski lifts open! So prepare your best outfit and put on your best skis, our mountains are waiting for you!

Se está acercando Quedan pocos días para la apertura de los remontes Así que prepara tu mejor atuendo y ponte tus mejores esquís, ¡nuestras montañas te esperan!

Es ist nicht mehr weit! Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung der Skilifte! Also packt euer schönstes Outfit ein und schnallt euch die besten Skier an, unsere Berge warten auf euch!

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme de Vaujany