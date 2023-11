APÉRO DE NOËL Place du Souvenir Sèvremoine, 1 décembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Entrez dans l’ambiance de Noël avec un apéro dédié à Roussay.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. .

Place du Souvenir ROUSSAY

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enter the Christmas atmosphere with an aperitif dedicated to Roussay

Entre en el espíritu navideño con un aperitivo dedicado en Roussay

Kommen Sie in Weihnachtsstimmung mit einem Aperitif, der Roussay gewidmet ist

Mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire