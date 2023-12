Le village de Noël du Teich. Place du souvenir Le Teich, 17 décembre 2023, Le Teich.

Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 18:00:00

fin : 2023-12-17

Venez découvrir « Le village de Noël du TEICH » installé en plein centre ville, place du Souvenir. Deux jours magiques pour petits et grands. De nombreuses animations vous attendent. Dès 10h30 Chorale de Noël avec des chants traditionnels, déambulation de l’harmonie du Teich. Concours de dessins, tables de jeux, lots à gagner de 11h à 16h30 à la salle publique (enfants de 3 à 11 ans).

A 17h, décoration du sapin de la ville, arrivée du Père Noël et distribution de chocolats! 17h30 : lancement des illuminations du sapin et vin chaud offert par la ville du Teich. Vous pourrez faire vos emplettes de Noël dans les nombreux chalets installés pour l’occasion.

Tout public..

Place du souvenir

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Le Teich