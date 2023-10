FESTIVAL DE LA SOUPE : RÉSULTAT DU CONCOURS Place du Souvenir Florac Trois Rivières, 28 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Résultats du concours, accompagnés par Gérald, le crieur de la Croix-Rousse. Quelle sera l’équipe gagnante ?!….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 20:30:00. EUR.

Place du Souvenir

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Results of the competition, accompanied by Gérald, the Croix-Rousse town crier. Who will be the winning team?

Resultados del concurso, acompañados por Gérald, el pregonero de Croix-Rousse. ¿Quién será el equipo ganador?

Ergebnisse des Wettbewerbs, begleitet von Gérald, dem Ausrufer des Croix-Rousse. Welches Team wird gewinnen?!!

