Atelier Linogravure pour les enfants 8-12 ans Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Cirq-Lapopie

Atelier Linogravure pour les enfants 8-12 ans Place du Sombral, 20 juillet 2023, Saint-Cirq-Lapopie . Atelier Linogravure pour les enfants 8-12 ans 6 EUR Office de tourisme Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie Lot Place du Sombral Office de tourisme

2023-07-20 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-20

Place du Sombral Office de tourisme

Saint-Cirq-Lapopie

Lot . 6 EUR 6 RDV : à l’Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie. Limité à 12 participants. Tarif unique pour les enfants de 8 à 12 ans, autant que pour les parents qui souhaiteraient participer. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur la page d’accueil de notre site internet www.cahorsvalleedulot.com, dans le rectangle jaune « réservez en direct – activités culturelles – saisir la date » puis «rechercher». Du dessin préparatoire à la gravure sur lino, pour aboutir à l’impression sur papier sous presse à rouleaux, venez-vous impressionner et libérer votre créativité. Atelier linogravure SCL

Place du Sombral Office de tourisme Saint-Cirq-Lapopie

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Cirq-Lapopie Autres Lieu Saint-Cirq-Lapopie Adresse Saint-Cirq-Lapopie Lot Place du Sombral Office de tourisme Ville Saint-Cirq-Lapopie Departement Lot Tarif 6 EUR Lieu Ville Place du Sombral Office de tourisme Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cirq-lapopie /

Atelier Linogravure pour les enfants 8-12 ans Place du Sombral 2023-07-20 was last modified: by Atelier Linogravure pour les enfants 8-12 ans Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie 20 juillet 2023 Lot Office de Tourisme Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie Lot Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie Lot