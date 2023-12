Marché à Saint-Cirq Lapopie Place du Sombral Saint-Cirq-Lapopie, 2 août 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-02 16:00:00

fin : 2023-08-02 19:00:00

Ce marché typique propose des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Producteurs fermiers et artisans réservent un accueil chaleureux aux visiteurs au cœur du village, offrant un décor animé, tout en odeurs, couleurs et ambiance du sud-ouest.

Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs..

Petit marché, environ 5 exposants.

Place du Sombral

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par ADT46