Bal Trad – Folk avec Lo Gat à St Cirq Lapopie Dimanche 16 juillet, 20h00 Place du Sombral, Saint-Cirq-Lapopie (46)

Bal trad/folk avec Lo Gat sur la place du Sombral à partir de 20 heures, après le tirage au sort de la Tombola !

Accès libre, sans réservation.

Lo Gat – Bal Trad / Bal Folk

Lo Gat vous propose un bal violonistique énergique qui vous fera voyager à travers des mélodies traditionnelles et compositions personnelles. Laissez-vous emporter par la rencontre de ces deux musiciens, véritables explorateurs musicaux, qui vous transporteront de l’Occitanie à la Scandinavie, en passant par des sonorités américaines et irlandaises. Ce répertoire entraînant et cadencé ravira les pieds des danseurs !

Musiciens : Mélanie Brelaud : violon, hardingfele, chant, piedsJulien Casanovas : violons, mandoline

Place du Sombral, Saint-Cirq-Lapopie (46) Place du Sombral, 46330 Saint-Cirq-Lapopie, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T20:00:00+02:00 – 2023-07-17T00:30:00+02:00

