Sur les pas des pèlerins de St Jacques de Compostelle Place du Soleil d’Or Roquefort, 26 juillet 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Bâtie sur un site rocheux, la jolie ville de Roquefort est située sur un des chemins de St Jacques, celui de Vézelay. Dominée par une église forteresse, elle est baignée par la Douze et l’Estampon..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Place du Soleil d’Or

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Built on a rocky site, the pretty town of Roquefort is located on one of the roads to St Jacques, that of Vézelay. Dominated by a fortress church, it is bathed by the Douze and the Estampon.

Construida sobre un promontorio rocoso, la bonita ciudad de Roquefort está situada en uno de los caminos de Santiago de Compostela, la ruta de Vézelay. Dominada por una iglesia fortaleza, está bañada por los ríos Douze y Estampon.

Die hübsche Stadt Roquefort wurde auf einem Felsen erbaut und liegt an einem der Jakobswege, dem Weg nach Vézelay. Die Stadt wird von einer Festungskirche überragt und von den Flüssen Douze und Estampon umspült.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Landes d’Armagnac